Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Слот может возглавить «Милан» после увольнения из «Ливерпуля» — Тавольери

Нидерландский специалист Арне Слот, уволенный из «Ливерпуля», является основным кандидатом на должность главного тренера «Милана». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент между сторонами ведутся переговоры.

Слот возглавлял мерсисайдцев с лета 2024 года. Под его руководством «Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. По итогам нынешнего сезона «красные» набрали 60 очков и расположились на пятой строчке. До назначения в «Ливерпуль» Слот возглавлял «Фейеноорд».

По итогам сезоне-2024/2025 «Милан» объявил о прекращении сотрудничества с Массимилиано Аллегри. Команда заняла пятое место и не вышла в Лигу чемпионов.

