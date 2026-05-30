Андрей Аршавин: Матвей Сафонов сейчас — один из сильнейших вратарей в мире

Бывший футболист «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказал мнение о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове. Он считает, что Сафонов — один из сильнейших голкиперов в мире.

— Максимально вероятный выход Матвея Сафонова станет первым появлением россиянина в стартовом составе за всю историю финалов Лиги чемпионов. Стало ли для вас сюрпризом то, что ему удалось сделать в «ПСЖ»?

— Это здорово! Мне кажется, если проследить все мои интервью, я был в нём уверен и оценивал его высоко. Даже ещё при наличии Доннаруммы не видел больших различий между ними в классе и в мастерстве. Просто итальянец более распиаренный, с 16 лет там стоял в «Милане» и так далее. Но думаю, после его ухода это преимущество другого вратаря ушло. Шевалье, если честно, обычный вратарь. По крайней мере, мне так кажется.

— Но за € 40 млн.

— Ну, за 40. А Мотю потом, может быть, в Саудовскую Аравию за € 100 млн купят, когда он пройдёт свою европейскую карьеру! Как правило, мы просто недооцениваем своих футболистов. И нам сложно их оценить, потому что можем делать это только по российскому первенству. А Сафонов сейчас — один из сильнейших вратарей в мире.

— Для Сафонова переломным моментом стали четыре сейва в серии пенальти в Межконтинентальном кубке, а потом быстрый набор формы после травмы? Как вы видите логику развития сезона, в котором он переиграл Шевалье?

— Ну, на мой взгляд, переломным был момент, когда после покупки Шевалье его начали ставить [в основу] — и в матчах возникали проблемы, потому что француз ошибался. Тогда вернули Сафонова и сделали на него ставку. Вот тогда надо было доказать, что он просто сильнее — и он в принципе доказал. А потом уже был Межконтинентальный кубок, травма — но он уже был основным вратарём «ПСЖ». Не думаю, что дальше у кого-то были сомнения, ставить его или нет, — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Сегодня, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.