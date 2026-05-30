Журавель: «Ливерпуль» политтехнологично спрятал увольнение Слота под финал Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался об увольнении главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота в день финала Лиги чемпионов. В решающем матче главного клубного турнира Европы встретятся «ПСЖ» и «Арсенал».

«Ливерпуль» очень политтехнологично спрятал увольнение Арне Слота под финал Лиги чемпионов. Никто сейчас не сможет переключить внимание на этот сюжет. Ираола на горизонте — очень заманчивый вариант. Только «Ливерпуль» в минувшем сезоне был самой ленивой командой среди всех топов. И как заставить их играть в футбол Ираолы, где всё на движении и прессинге — это одна из главных интриг нового сезона.

Но давайте поведёмся на ливерпульскую уловку и спрыгнем с темы. У меня за окном отеля уже слышны скандирования «Арсенал»! «Арсенал»! Полуфинал и финал последнего Евро, где была сборная Англии, я тоже смотрел в Лондоне. И это удивительное ощущение, когда ты далёк от события, но всё равно ощущение, что в самом его эпицентре. Так же будет и сегодня в окрестностях «Эмирейтс», — написал Журавель в телеграм-канале.