Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Журавель: «Ливерпуль» политтехнологично спрятал увольнение Слота под финал Лиги чемпионов

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался об увольнении главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота в день финала Лиги чемпионов. В решающем матче главного клубного турнира Европы встретятся «ПСЖ» и «Арсенал».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» очень политтехнологично спрятал увольнение Арне Слота под финал Лиги чемпионов. Никто сейчас не сможет переключить внимание на этот сюжет. Ираола на горизонте — очень заманчивый вариант. Только «Ливерпуль» в минувшем сезоне был самой ленивой командой среди всех топов. И как заставить их играть в футбол Ираолы, где всё на движении и прессинге — это одна из главных интриг нового сезона.

Но давайте поведёмся на ливерпульскую уловку и спрыгнем с темы. У меня за окном отеля уже слышны скандирования «Арсенал»! «Арсенал»! Полуфинал и финал последнего Евро, где была сборная Англии, я тоже смотрел в Лондоне. И это удивительное ощущение, когда ты далёк от события, но всё равно ощущение, что в самом его эпицентре. Так же будет и сегодня в окрестностях «Эмирейтс», — написал Журавель в телеграм-канале.

