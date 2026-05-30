Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Сергей Петров продлил контракт с «Краснодаром» на один год

Крайний защитник «Краснодара» Сергей Петров продлил контракт с клубом. 35-летний футболист останется в составе краснодарской команды ещё на один год. Об этом клуб сообщил в официальном телеграм-канале.

«Легенда остаётся с нами! Впереди юбилейный 15-й сезон в составе нашей команды», — говорится в сообщении пресс-службы «быков».

Петров играет в составе «Краснодара» с 2013 года и является рекордсменом по количеству матчей за клуб, проведя 339 встреч. На счету защитника 15 забитых мячей и 20 результативных передач. В 2025 году Петров стал чемпионом России. В текущем сезоне он поучаствовал всего в 16 играх, так как в ноябре получил травму ахиллова сухожилия и выбыл до конца сезона.

