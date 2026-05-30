Мостовой выложил фото Агкацева с эмодзи серебряной медали на шее

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой в своём аккаунте в социальной сети опубликовал совместную фотографию с вратарём «Краснодара» Станиславом Агкацевым. При этом на фото к шее голкипера «быков» пририсован эмодзи серебряной медали.

Фото: Из личного архива Андрея Мостового

По итогам сезона-2025/2026 в Мир РПЛ «Зенит» стал чемпионом России, а «Краснодар» занял второе место.

По итогам сезона-2024/2025 чемпионами России стали чёрно-зелёные, а сине-бело-голубые расположились на второй строчке. В декабре Мостовой получил премию «Джентльмен года», после чего Агкацев в соцсетях написал: «Поздравляю, бро! Хоть какой-то кубок в этом году в руках подержишь».

