Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба — о возможном возвращении в «Спартак»: всё может быть, время покажет

Дзюба — о возможном возвращении в «Спартак»: всё может быть, время покажет
Комментарии

37-летний нападающий Артём Дзюба не стал исключать возможное возвращение в «Спартак», воспитанником которого он является. На минувшей неделе форвард сообщил об уходе из тольяттинского «Акрона».

– Артём, вы ушли из «Акрона». Есть ли возможность, что вас заберёт «Спартак»?
– Всё может быть, время покажет. Если понадоблюсь, точно не испорчу картину. «Спартак» — не чужой мне клуб, я начинал там карьеру.

– Возможно, что вы ещё поиграете?
– Скорее да, чем нет. При правильном подходе — да, смогу. Год‑два точно, можно и больше, но скорее я сам не захочу, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба являлся футболистом «Спартака» до 2015 года, когда перешёл в «Зенит». За взрослую команду красно-белых нападающий принял участие в 166 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 23 результативными передачами.

Материалы по теме
«Помог бы даже внутри раздевалки». Дзюба и «Спартак» — насколько это вообще реально?
«Помог бы даже внутри раздевалки». Дзюба и «Спартак» — насколько это вообще реально?

Лучший бомбардир в истории России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android