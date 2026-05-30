Дзюба — о возможном возвращении в «Спартак»: всё может быть, время покажет

37-летний нападающий Артём Дзюба не стал исключать возможное возвращение в «Спартак», воспитанником которого он является. На минувшей неделе форвард сообщил об уходе из тольяттинского «Акрона».

– Артём, вы ушли из «Акрона». Есть ли возможность, что вас заберёт «Спартак»?

– Всё может быть, время покажет. Если понадоблюсь, точно не испорчу картину. «Спартак» — не чужой мне клуб, я начинал там карьеру.

– Возможно, что вы ещё поиграете?

– Скорее да, чем нет. При правильном подходе — да, смогу. Год‑два точно, можно и больше, но скорее я сам не захочу, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба являлся футболистом «Спартака» до 2015 года, когда перешёл в «Зенит». За взрослую команду красно-белых нападающий принял участие в 166 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 23 результативными передачами.

