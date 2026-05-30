Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Шнякин узнал у окружения Сафонова инсайд про выносы мяча в аут в матче с «Баварией»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился инсайдом об установке голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в ответном полуфинале Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией» (1:1). После игры развязалась дискуссия, намеренно ли россиянин регулярно выносил мяч в аут ударом от ворот.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 3'     1:1 Кейн – 90+4'    

«Помните про ауты Сафонова в Мюнхене? Врать не буду, ни хрена не верил в намеренные потери мяча, во время просмотра даже ржал: мол, только русский футболист может лупить по аутам в матче, где защитники передачи вдоль вратарской делают…

Прошло время, поговорил с двумя статусными людьми, которые по-дружески общаются с Матвеем. Подтвердили: это был план Луиса Энрике. Теперь боюсь представить, что этот демон к финалу приготовил», — написал Шнякин в телеграм-канале.

