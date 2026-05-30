Хавбек «Ман Сити» Рейндерс объяснил решение Гвардиолы покинуть клуб после 10 лет работы

Полузащитник «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс прокомментировал решение Хосепа Гвардиолы покинуть пост главного тренера команды. По словам футболиста, специалист устал от психологического давления, связанного с необходимостью оставлять игроков вне стартового состава.

«Это очень требовательный тренер и футбольный гений. В каком‑то смысле жаль, что мне довелось поработать с ним лишь один сезон. Но это его выбор. У него больше нет сил расстраивать игроков, которых не включают в состав или которые не выходят на поле. 10 лет — этого достаточно. Я его полностью понимаю. Когда говорю о «требовательном тренере», имею в виду это в самом положительном смысле: он стремится выжать максимум из своего состава», — приводит слова Рейндерса The Sun.

Гвардиола покинул «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона после 10 лет работы в клубе. За этот период он выиграл 20 трофеев. В сезоне-2025/2026 «Манчестер Сити» финишировал на втором месте в АПЛ, отстав от чемпиона «Арсенала» на семь очков.