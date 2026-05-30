Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Ман Сити» Рейндерс объяснил решение Гвардиолы покинуть клуб после 10 лет работы

Хавбек «Ман Сити» Рейндерс объяснил решение Гвардиолы покинуть клуб после 10 лет работы
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Тейани Рейндерс прокомментировал решение Хосепа Гвардиолы покинуть пост главного тренера команды. По словам футболиста, специалист устал от психологического давления, связанного с необходимостью оставлять игроков вне стартового состава.

«Это очень требовательный тренер и футбольный гений. В каком‑то смысле жаль, что мне довелось поработать с ним лишь один сезон. Но это его выбор. У него больше нет сил расстраивать игроков, которых не включают в состав или которые не выходят на поле. 10 лет — этого достаточно. Я его полностью понимаю. Когда говорю о «требовательном тренере», имею в виду это в самом положительном смысле: он стремится выжать максимум из своего состава», — приводит слова Рейндерса The Sun.

Гвардиола покинул «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона после 10 лет работы в клубе. За этот период он выиграл 20 трофеев. В сезоне-2025/2026 «Манчестер Сити» финишировал на втором месте в АПЛ, отстав от чемпиона «Арсенала» на семь очков.

Материалы по теме
Самые титулованные клубы Лиги чемпионов. Команды, которые брали три и больше трофеев
Самые титулованные клубы Лиги чемпионов. Команды, которые брали три и больше трофеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android