Опубликована символическая сборная АПЛ сезона-2025/2026 по версии болельщиков

Английская Премьер-лига на официальном сайте опубликовала символическую сборную турнира по итогам сезона-2025/2026 по версии болельщиков. Участие в голосовании приняли более 200 тыс. человек со всего мира, список выглядит следующим образом:

Вратарь: Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Юрриен Тимбер, Габриэл Магальяйнс, Вильям Салиба (все — «Арсенал»), Нико О'Райли («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Деклан Райс («Арсенал»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Игор Тьяго («Брентфорд»), Эрлинг Холанд, Антуан Семеньо (оба — «Манчестер Сити»).

По итогам сезона чемпионом Англии стал лондонский «Арсенал», набравший 85 очков, на второй строчке расположился «Манчестер Сити» (78), третье место занял «Манчестер Юнайтед» (71), топ-4 замкнула «Астон Вилла» (65).

Премьер-лигу покинули «Вест Хэм Юнайтед» (39), «Бёрнли» (22) и «Вулверхэмптон» (20). Их место заняли «Ковентри Сити», «Ипсвич Таун» и «Халл Сити».