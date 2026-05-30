Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выйдёт в стартовом составе французской команды в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом». Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступит Даниэль Зиберт (Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «ПСЖ»: Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

В нынешнем сезоне Матвей Сафонов провёл 26 матчей за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл «на ноль».

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.