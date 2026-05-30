Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Реале» назвали условие возможного продления контракта с Винисиусом — El Chiringuito

В «Реале» назвали условие возможного продления контракта с Винисиусом — El Chiringuito
Комментарии

Мадридский «Реал» готов продлить трудовое соглашение с вингером команды Винисиусом Жуниором только в случае, если игрок согласится на предложение клуба, которое заметно уступает финансовым запросам футболиста, сообщает El Chiringuito.

Если же Винисиус отклонит текущие условия, «сливочные» не намерены улучшать предложение и будут готовы расстаться с игроком. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за клуб 53 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость Винисиуса составляет € 150 млн.

Материалы по теме
«Президент и болельщики обожают меня». Винисиус — о том, как он справился с критикой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android