В «Реале» назвали условие возможного продления контракта с Винисиусом — El Chiringuito

Мадридский «Реал» готов продлить трудовое соглашение с вингером команды Винисиусом Жуниором только в случае, если игрок согласится на предложение клуба, которое заметно уступает финансовым запросам футболиста, сообщает El Chiringuito.

Если же Винисиус отклонит текущие условия, «сливочные» не намерены улучшать предложение и будут готовы расстаться с игроком. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В прошедшем сезоне футболист провёл за клуб 53 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость Винисиуса составляет € 150 млн.