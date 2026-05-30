Кто победит в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026: «ПСЖ» или «Арсенал»?

Сегодня, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступит Даниэль Зиберт (Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.