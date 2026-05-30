Сможет ли Сафонов сыграть «на ноль» в финале Лиги чемпионов?

Сегодня, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступит Даниэль Зиберт (Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 26 встреч во всех турнирах, 12 из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.