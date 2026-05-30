Дениз Ундав согласовал новый контракт со «Штутгартом» — Плеттенберг

Нападающий Дениз Ундав договорился о продлении контракта со «Штутгартом». Об этом сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети X.

По данным источника, стороны согласовали трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2029 года.

В 46 матчах прошедшего клубного сезона Ундав забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн. Ранее игрок также выступал за «Юнион Сент-Жиллуа», «Брайтон энд Хоув Альбион» и другие команды. В сезоне-2024/2025 Ундав в составе «швабов» выиграл Кубок Германии, а в прошлом сезоне дошёл до финала турнира.