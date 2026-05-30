Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Анчелотти прокомментировал травму Неймара и перспективы форварда в сборной Бразилии

Анчелотти прокомментировал травму Неймара и перспективы форварда в сборной Бразилии
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал травму форварда национальной команды Неймара и перспективы футболиста в команде.

«Перед вызовом мы получили заявление от «Сантоса», в котором говорилось, что у игрока была незначительная проблема. Игрока вызвали, потому что посчитали, что он этого заслуживает.

Думаем, что он восстановится и будет готов в скором времени. Он хорошо тренируется, полон энтузиазма. Неймар будет с нами до того момента, как восстановится и будет доступен. Предполагаем, что он сможет восстановиться к первой игре. Или, может быть, ко второй. Не сомневаюсь, что никого не будем менять. У нас есть 26 игроков», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Ранее сообщалось, что нападающий получил мышечную травму и пробудет вне игры около трёх недель.

Первый матч на чемпионате мира Бразилия проведёт с Марокко. Игра состоится 14 июня.

