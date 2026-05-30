Стартовый состав «Арсенала» на финал Лиги чемпионов — 2025/2026

Сегодня, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступит Даниэль Зиберт (Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Арсенала»: Райя, Салиба, Магальяйнс, Льюис-Скелли, Москера, Инкапье, Троссард, Райс, Эдегор, Сака, Хаверц.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.