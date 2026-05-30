Снейдер: надеюсь, ван Дейк сможет организовать сборную Нидерландов на чемпионате мира

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер поделился ожиданиями от игры защитника «Ливерпуля» и нидерландской национальной команды Вирджила ван Дейка на чемпионате мира — 2026.

«По-прежнему считаю, что ван Дейк незаменим в нашей защите, но сейчас у него гораздо больше проблем, чем три-четыре года назад, особенно на больших пространствах или при противостоянии с сильным нападающим. Уверен, он и сам понимает, когда играет плохо. По-прежнему считаю его нашим достойным капитаном, но надеюсь, он сможет проявить себя как мужчина и организовать нашу команду на поле на этом чемпионате мира», — приводит слова Снейдера The Touchline.