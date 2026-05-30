Капитан «ПСЖ» Маркиньос — перед финалом ЛЧ: у нас есть прекрасная возможность победить

Защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом». Игра пройдёт сегодня, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Это был долгий путь. Теперь у нас есть прекрасная возможность победить. Всё уже готово. В этом сезоне мы научились делать всё. Мельчайшие детали имеют значение, их нужно сделать очень хорошо», – приводит слова Маркиньоса Sky Sport Italia.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.