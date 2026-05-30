Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Анчелотти с юмором отреагировал на вопрос о попадании Неймара в сборную на фоне травмы

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти с юмором отреагировал на вопрос о попадании форварда Неймара в состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года на фоне травмы.

— Если бы вы знали, что травма Неймара второй степени, вызвали бы вы его на чемпионат мира?
— Если бы у моего деда были колёса, он был бы машиной! — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что клуб нападающего «Сантос» заявлял о травме игрока, которая оказалась серьёзнее, чем ожидалось. Неймар получил мышечную травму и пробудет вне игры около трёх недель.

Первый матч на чемпионате мира Бразилия проведёт с Марокко. Игра состоится 14 июня.

