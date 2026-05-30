Аарон Рэмси назвал тренера, который вдохновляет его в профессиональном плане

Экс-полузащитник сборной Уэльса, «Арсенала» и «Ювентуса» Аарон Рэмси признался, что главный тренер «канониров» Микель Артета вдохновляет его в профессиональном плане. Сейчас Рэмси обучается на тренера.

«Это вдохновляет, ведь около 10 лет назад Микель тоже обучался здесь [на базе Футбольной ассоциации Уэльса] в начале своего пути. Здорово, что спустя 10 лет он выиграл АПЛ и выводит свою команду в финал Лиги чемпионов. Хочу выиграть все большие трофеи. Такова цель: стать настолько лучше, насколько это возможно.

Как друг очень рад за Микеля, знаю, сколько работы он вложил и с какой самоотдачей старается трудиться во благо этого клуба», — приводит слова Рэмси BBC.