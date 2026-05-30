Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спартак — Крылья Советов, результат матча 30 мая 2026, счет 1:0, 10-й тур женской Суперлиги 2026

«Спартак» победил «Крылья Советов» в матче 10-го тура женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 10-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Надежда Горинова. Победу со счётом 1:0 праздновали футболистки «Спартака».

Россия — Суперлига (ж) . 10-й тур
30 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов (ж)
Самара
1:0 Морозова – 49'    

Единственный мяч в матче забила футболистка московского «Спартака» Наталья Морозова на 49-й минуте.

После девяти матчей чемпионата России «Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 21 и занимает третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке в Суперлиге. В активе самарского клуба 17 набранных очков после 10 игр.

Календарь Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2026
Материалы по теме
Червиченко: Пруцев не доказал, что годится для «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android