«Спартак» победил «Крылья Советов» в матче 10-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 10-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Надежда Горинова. Победу со счётом 1:0 праздновали футболистки «Спартака».

Единственный мяч в матче забила футболистка московского «Спартака» Наталья Морозова на 49-й минуте.

После девяти матчей чемпионата России «Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 21 и занимает третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке в Суперлиге. В активе самарского клуба 17 набранных очков после 10 игр.