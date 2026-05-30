«ПСЖ» выставил почти идентичный стартовый состав в сравнении с прошлогодним финалом ЛЧ

Стартовый состав «ПСЖ» на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским «Арсенал» почти идентичен прошлогоднему составу парижского клуба на финал главного еврокубкового турнира с миланским «Интером» (5:0). Единственное изменение в составе парижан – Матвей Сафонов выйдет на поле с первых минут вместо Джанлуиджи Доннаруммы. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Стартовый состав «ПСЖ» на финал Лиги чемпионов: Сафонов, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Кварацхелия, Дембеле.

Напомним, Доннарумма покинул французский клуб в летнее трансферное окно, присоединившись к «Манчестер Сити».

«ПСЖ» и «Арсенал» сыграют сегодня, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступит Даниэль Зиберт (Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.