Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Джозеф Гомес не покинет «Ливерпуль» до окончания действия контракта — Daily Mail

Защитник Джозеф Гомес не уйдёт из «Ливерпуля» до завершения действия контракта. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Гомеса убедили остаться в команде на фоне ожидаемого ухода из клуба его коллеги по амплуа Ибраимы Конате. Срок действия трудового договора англичанина с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2027 года.

Джозеф Гомес выступает за мерсисайдцев с 2015 года. За это время он принял участие в 274 матчах «красных», в которых отдал 12 голевых передач. В составе этой команды защитник дважды становился чемпионом Англии, брал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок лиги. Помимо этого, вместе с мерсисайдцами футболист завоевал трофеи Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

