Дель Пьеро высказался о Сафонове перед финалом Лиги чемпионов

Бывший форвард сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором парижская команда встретится с «Арсеналом». Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступит Даниэль Зиберт (Германия).

«Матвеем я впечатлён, у него есть характер. Он же был вторым вратарём, сидел под Доннаруммой. А иногда был и третьим. Никто не ожидал такого взрыва от Матвея Сафонова. Я не ожидал, что он станет первым вратарём «ПСЖ» не потому что он слабый, не из-за его качеств. Он сделал шаг вперёд, показал, что готов. В «ПСЖ» очень тяжело играть и Сафонов это заслужил. Он всё доказал уже», — сказал Дель Пьеро в эфире Okko.

Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 26 встреч во всех турнирах, 12 из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.