Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дель Пьеро высказался о Сафонове перед финалом Лиги чемпионов

Дель Пьеро высказался о Сафонове перед финалом Лиги чемпионов
Комментарии

Бывший форвард сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором парижская команда встретится с «Арсеналом». Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступит Даниэль Зиберт (Германия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Матвеем я впечатлён, у него есть характер. Он же был вторым вратарём, сидел под Доннаруммой. А иногда был и третьим. Никто не ожидал такого взрыва от Матвея Сафонова. Я не ожидал, что он станет первым вратарём «ПСЖ» не потому что он слабый, не из-за его качеств. Он сделал шаг вперёд, показал, что готов. В «ПСЖ» очень тяжело играть и Сафонов это заслужил. Он всё доказал уже», — сказал Дель Пьеро в эфире Okko.

Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 26 встреч во всех турнирах, 12 из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Опрос
Сможет ли Сафонов сыграть «на ноль» в финале Лиги чемпионов?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android