Матвей Сафонов выбил мяч в аут при первом же ударе от ворот в финале Лиги чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выбил мяч в аут при первом же ударе от ворот в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом». Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Германия). Счёт в матче 1:0 в пользу лондонского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, Матвей Сафонов несколько раз выбил мяч в аут во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:1).

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» (2:1).