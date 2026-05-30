Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Арсенал: после первого тайма «пушкари» ведут со счётом 1:0 в финале Лиги чемпионов – 2025/2026

В эти минуты идёт финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Германия). После первого тайма счёт в матче 1:0 в пользу лондонского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
1 : 1
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Ранее нападающий «Арсенала» Кай Хаверц открыл счёт на шестой минуте.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/2026
