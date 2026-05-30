Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Константин Тюкавин — лучший игрок «Динамо» сезона-2025/2026 по версии болельщиков

Нападающий Константин Тюкавин признан лучшим футболистом московского «Динамо» в сезоне-2025/2026 по версии болельщиков. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале московской команды.

За Тюкавина проголосовали 54% опрошенных. В 31 матче за бело-голубых футболист забил 13 голов и отдал шесть голевых передач. На второй строчке с 36% расположился полузащитник Бителло, забивший шесть голов и отдавший 11 результативных передач в 37 играх. Топ-3 с 7% замкнул защитник Николас Маричаль, у которого шесть мячей и один ассист в 36 встречах.

По итогам сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло седьмое место в турнирной таблице.

