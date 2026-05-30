Сафонову потребовалась медпомощь в финале ЛЧ после столкновения с одноклубником

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов столкнулся с одноклубником Маркиньосом, после чего голкиперу потребовалась медицинская помощь в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом». Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Германия). Счёт в матче 1:0 в пользу лондонского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Кадр из трансляции

Матвей Сафонов смог продолжить игру.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.