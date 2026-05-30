Фёдор Смолов проиграл 1 млн рублей, поставив, что «Арсенал» не забьёт в финале ЛЧ

Экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо» Фёдор Смолов проиграл 1 млн рублей, поставив, что «Арсенал» не забьёт в ворота «ПСЖ» в основное время финального матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Германия). Счёт в матче 1:0 в пользу лондонского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц открыл счёт на шестой минуте.

Ранее Фёдор Смолов сообщил о ставке в телеграм-канале.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.