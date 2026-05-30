Фото: попадание мяча в руку игрока «Арсенала» в штрафной в финале ЛЧ с «ПСЖ»

В эти минуты идёт финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу лондонцев. Во время одного из эпизодов на 16-й минуте матча вингер «канониров» Букайо Сака попытался вынести мяч из штрафной площади своей команды, но тот попал ему в руку, однако главный арбитр встречи Даниэль Зиберт не отреагировал на этот эпизод. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.