Нагучев — о финале ЛЧ: надеюсь, судья примет решение не выпускать «Арсенал» на второй тайм

Известный российский комментатор Роман Нагучев высказался после первого тайма финального матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Германия). Счёт в матче 1:0 в пользу лондонского клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Арбитр матча Даниэль Зиберт решил, что и с него хватит харамбола. Надеюсь, после затяжки времени на своём угловом судья примет решение не выпускать «Арсенал» на второй тайм», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.