Защитник сборной Швеции Эмиль Хольм пропустит чемпионат мира — 2026 из-за травмы

Защитник «Болоньи» и сборной Швеции Эмиль Хольм из-за повреждения пропустит чемпионат мира — 2026. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Швеции.

Хольм получил мышечную травму и пропустит несколько недель. В заявке сине-жёлтых его заменит Херман Юханссон из «Далласа».

Эмиль Хольм с февраля на правах аренды выступал за «Ювентус». В 27 матчах прошедшего клубного сезона футболист забил один гол и отдал пять голевых передач. Юханссон в 14 встречах текущего розыгрыша МЛС отдал два ассиста.

На чемпионате мира — 2026 сборная Швеции сыграет в группе F с национальными командами Нидерландов, Японии и Туниса.