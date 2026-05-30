Локомотив — Зенит, результат матча 30 мая 2026, счёт 1:2, 10-й тур женской Суперлиги 2026

«Зенит» переиграл «Локомотив» в матче 10-го тура женской Суперлиги
Завершён матч 10-го тура женской Суперлиги, в котором играли московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» в Москве. В качестве главного арбитра выступила Вера Опейкина (Сочи).

Россия — Суперлига (ж) . 10-й тур
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Матейич – 17'     1:1 Юкляева – 70'     1:2 Матейич – 73'    

Нина Матейич на 17-й минуте открыла счёт и обеспечила команде гостей преимущество. Полина Юкляева на 70-й минуте вернула равенство на табло, а на 73-й минуте Матейич оформила дубль.

После этой игры «Локомотив» с 19 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице женской Суперлиги, «Зенит» с 25 очками стал лидером чемпионата.

Календарь матчей женской Суперлиги - 2026
Турнирная таблица женской Суперлиги - 2026
Комментарии
