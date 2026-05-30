«Зенит» переиграл «Локомотив» в матче 10-го тура женской Суперлиги

Завершён матч 10-го тура женской Суперлиги, в котором играли московский «Локомотив» и санкт-петербургский «Зенит». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Сапсан-Арена — Локомотив» в Москве. В качестве главного арбитра выступила Вера Опейкина (Сочи).

Нина Матейич на 17-й минуте открыла счёт и обеспечила команде гостей преимущество. Полина Юкляева на 70-й минуте вернула равенство на табло, а на 73-й минуте Матейич оформила дубль.

После этой игры «Локомотив» с 19 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице женской Суперлиги, «Зенит» с 25 очками стал лидером чемпионата.