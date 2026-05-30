«Кто мог ещё всё заруинить?» Смолов — о проигрыше 1 млн рублей после ставки на финал ЛЧ

Экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо» Фёдор Смолов высказался о проигранном 1 млн рублей после ставки, что «Арсенал» не забьёт «ПСЖ» в основное время финального матча Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Германия). Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Что я могу сказать, друзья. В моих способностях делать ставки вы уже успели убедиться. Считаю, Матвей [Сафонов] в этом голе не виноват. Но кто мог ещё мне всё заруинить прямо на пятой минуте матча? Ровно тот человек, который забил единственный гол в финале Лиги чемпионов, на котором я впервые присутствовал. Кай Хаверц – третий гол за сезон. На мой лямчик. Спасибо, Кай, красавец» – сказал Смолов в видео в своём телеграм-канале.

Ранее Смолов проиграл 1 млн рублей, поставив на выход «Барселоны» в 1/2 финала Лиги чемпионов перед ответной игрой с «Атлетико».