«Балтика» выкупила права на защитника Эдуардо Андерсона

Калининградская «Балтика» в официальном телеграм-канале объявила о выкупе прав на защитника Эдуардо Андерсона у панамского клуба «Альянса».

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Альянса» достигнута договорённость о выкупе центрального защитника Эдуардо Андерсона! Панамский футболист подписал контракт с балтийцами до 30 июня 2030 года.

Эду переехал в Калининград в феврале 2026 года. С того момента провёл за наш клуб семь матчей, а дебют у него состоялся в игре с ЦСКА в 21-м туре РПЛ. В последних играх сезона Эдуардо завоевал себе место в стартовом составе команды!

Андерсон начал профессиональную карьеру в сентябре 2018-го в составе родной «Альянсы», а в 2022 году помог «попугайчикам» выиграть золото национального чемпионата! В начале 2023-го футболист на правах аренды переехал в коста-риканский «Сан-Карлос», а спустя год — в «Депортиво Саприсса», с которым стал чемпионом коста-риканской Клаусуры-2024. За сборную Панамы Эдуардо принял участие в Золотом кубке КОНКАКАФ — 2023 и Кубке Америки — 2024.

Поздравляем Эдуардо! Ты сделал правильный выбор!» — сказано в сообщении балтийцев.