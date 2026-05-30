«ПСЖ» — «Арсенал»: команды определят победителя Лиги чемпионов в серии пенальти

В эти минуты идёт финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Германия). По итогам дополнительного времени счёт во встрече 1:1, команды определят победителя Лиги чемпионов в серии пенальти. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц открыл счёт на шестой минуте. Во втором тайме на 65-й минуте форвард «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт ударом с пенальти.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.