Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В Париже фанаты «ПСЖ» устроили беспорядки, полиция применила слезоточивый газ

Комментарии

Фанаты французского «Пари Сен-Жермен» устроили беспорядки возле стадиона «Парк де Пренс» в Париже, Франция, во время финала Лиги чемпионов с английским «Арсеналом», который проходит в Будапеште (Венгрия). Игра проходит в эти минуты, счёт — 1:1. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Об этом сообщает RMC Sport.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

Действующим победителем турнира является «ПСЖ», разгромивший в решающем матче «Интер» (5:0).

