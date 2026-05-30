В Париже фанаты «ПСЖ» устроили беспорядки, полиция применила слезоточивый газ

Фанаты французского «Пари Сен-Жермен» устроили беспорядки возле стадиона «Парк де Пренс» в Париже, Франция, во время финала Лиги чемпионов с английским «Арсеналом», который проходит в Будапеште (Венгрия). Игра проходит в эти минуты, счёт — 1:1. Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Об этом сообщает RMC Sport.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

Действующим победителем турнира является «ПСЖ», разгромивший в решающем матче «Интер» (5:0).