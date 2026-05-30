Обе команды забили в финале Лиги чемпионов впервые с 2018 года

«ПСЖ» и «Арсенал» обменялись голами в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Таким образом, впервые с 2018 года обе команды забили гол в финале турнира. Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Германия). По итогам основного времени счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, в 2018 году в финале Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 3:1.

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц открыл счёт на шестой минуте. Во втором тайме на 65-й минуте форвард «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт ударом с пенальти.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.