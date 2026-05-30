Впервые за 10 лет в финале Лиги чемпионов потребовалось дополнительное время

В эти минуты идёт финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). На момент написания новости счёт 1:1. Команды не выявили сильнейшего в основное время встречи, поэтому впервые за 10 лет в решающем матче главного клубного турнира Старого Света потребовались экстра-таймы.

В последний раз до этого дополнительное время в финале ЛЧ было назначено в сезоне-2015/2016, тогда «Реал» победил «Атлетико» (1:1, 5:3 пен.).

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

Действующим победителем турнира является «ПСЖ», обыгравший в решающем матче «Интер» (5:0).