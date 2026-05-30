Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, покинет ли Джексон «Челси» на фоне прибытия в клуб Алонсо

Стало известно, покинет ли Джексон «Челси» на фоне прибытия в клуб Алонсо
Комментарии

Нападающий Николас Джексон, вероятно, не покинет «Челси» ближайшим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

Новый главный тренер лондонцев Хаби Алонсо хотел бы получше узнать возможности и качества футболистов команды, Джексон получит ещё один шанс закрепиться в составе «синих». Отмечается, что в клубе по-прежнему считают Джексона перспективным, несмотря на высокую конкуренцию в линии атаки. Трансфер возможен при поступлении щедрого предложения, однако в «Челси» настроены на сохранение нападающего в команде.

С сентября Николас Джексон на правах аренды выступал за «Баварию». В 34 матчах прошедшего клубного сезона нападающий забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Джексона с «Челси» рассчитан до лета 2033 года.

Материалы по теме
Мареска хочет пригласить защитника «Челси» в «Ман Сити» — Caught Offside
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android