Хавбек «Наполи» и сборной Шотландии Билли Гилмор получил травму
Полузащитник «Наполи» и сборной Шотландии Билли Гилмор получил повреждение во время контрольного матча с национальной командой Кюрасао (4:1), игрока заменили на 42-й минуте встречи. Об этом сообщает The Athletic.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
30 мая 2026, суббота. 15:00 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 1
Кюрасао
0:1 Чонг – 17'     1:1 Кёртис – 45'     2:1 Шанклэнд – 59'     3:1 Шанклэнд – 64'     4:1 Кристи – 81'    
Удаления: нет / Локадия – 38'

«На данный момент Гилмор проходит медицинское обследование. Я просто сижу и надеюсь, что он полетит с нами на чемпионат мира. Билли оказался травмирован после единоборства, после чего самостоятельно решил, что следует покинуть поле. Это значит, что он сам ощутил проблему. Нужно подождать. Нет смысла строить теории или сразу готовиться к худшему. Посмотрим, каков будет ответ медицинского штаба», — приводит слова главного тренера сборной Шотландии Стива Кларка The Athletic.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Шотландии в квартете C встретится с командами Бразилии, Марокко и Гаити.

