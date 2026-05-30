«Арсенал» нанёс один удар в створ за 90 минут и первый дополнительный тайм в финале ЛЧ

«Арсенал» нанёс один удар в створ за 90 минут основного времени и первый дополнительный тайм в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором лондонцы встречаются с «ПСЖ» (Франция). Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Германия). Счёт во встрече 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц открыл счёт на шестой минуте. На 65-й минуте нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле забил с пенальти.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.