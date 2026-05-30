«ПСЖ» с Сафоновым выиграл Лигу чемпионов, победив «Арсенал» в серии пенальти

Завершился финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Встреча закончилась победой парижан со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц открыл счёт на шестой минуте. Во втором тайме на 65-й минуте форвард «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт ударом с пенальти. В серии пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» – 4:3.

Отметим, российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.