Нагучев обратился к Сафонову перед серией пенальти в финале ЛЧ

Известный российский комментатор Роман Нагучев обратился к голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову перед послематчевой серией пенальти в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются парижский клуб и «Арсенал» (Англия). Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Германия). Счёт в матче 1:1.

«Доставай полотенце, Мэт! Твоя серия!» — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.