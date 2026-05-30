Нагучев обратился к Сафонову перед серией пенальти в финале ЛЧ
Известный российский комментатор Роман Нагучев обратился к голкиперу «ПСЖ» Матвею Сафонову перед послематчевой серией пенальти в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются парижский клуб и «Арсенал» (Англия). Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Германия). Счёт в матче 1:1.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Доставай полотенце, Мэт! Твоя серия!» — написал Нагучев в своём телеграм-канале.
На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.
