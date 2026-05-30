«Ребята у нас старательные, настроя и мотивации им хватает». Шалимов — о сборной России

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с национальной командой Египта (0:1).

«Ребята у нас старательные, настроя и мотивации им хватает. Но что в атаке мастерства не хватает, что в обороне. Эти вещи по перестроению футболисты сборной знать обязаны. И такие моменты, как у Сергеева, футболисты сборной обязаны реализовывать. Не понимаю, причём тут настрой — не увидел проблем с настроем и мотивацией. Похожий момент с тем, как наш игрок не добежал, был у Глушенкова — Батраков просил, чтобы взяли египтянина, но Максим просто не побежал — и счастье, что египтянин пробил мимо», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».