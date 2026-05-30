Матвей Сафонов не отбил ни одного пенальти в послематчевой серии финала Лиги чемпионов

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не отбил ни одного пенальти в послематчевой серии в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором парижский клуб одержал победу над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

Футболисты лондонского клуба дважды промахнулись мимо ворот в послематчевой серии.

Сафонов 15 раз вышел с первых минут в сезоне чемпионата Франции. Всего в нынешнем сезоне 27-летний вратарь провёл 27 встреч во всех турнирах, 12 из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.