«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории

«Пари Сен-Жермен» победил лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен) в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Таким образом, парижане во второй раз в истории выиграли главный клубный турнир Старого Света.

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

На стадии полуфинала соревнования «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5.

В сезоне-2024/2025 парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче «Интер» со счётом 5:0.