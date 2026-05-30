Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории

«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в истории
Комментарии

«Пари Сен-Жермен» победил лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен) в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Таким образом, парижане во второй раз в истории выиграли главный клубный турнир Старого Света.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов провёл на поле всю встречу.

На стадии полуфинала соревнования «Пари Сен-Жермен» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5.

В сезоне-2024/2025 парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче «Интер» со счётом 5:0.

Материалы по теме
САФОНОВ ВЫИГРАЛ СЕРИЮ ПЕНАЛЬТИ! «ПСЖ» ВЗЯЛ ЛЧ ВТОРОЙ РАЗ ПОДРЯД! LIVE
Live
САФОНОВ ВЫИГРАЛ СЕРИЮ ПЕНАЛЬТИ! «ПСЖ» ВЗЯЛ ЛЧ ВТОРОЙ РАЗ ПОДРЯД! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android