Матвей Сафонов выиграл восьмой трофей с «ПСЖ»

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал обладателем восьмого трофея за время карьеры в клубе. «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, победив в финале английский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен).

За время выступлений за клуб из Парижа Сафонов дважды выигрывал чемпионат Франции, дважды — Лигу чемпионов, по одному разу Кубок Франции, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.

Отметим, в послематчевой серии пенальти Матвей не отразил ни одного удара, футболисты «канониров» допустили два промаха.

Россиянин защищает цвета «ПСЖ» с 2024 года. В России голкипер выступал за «Краснодар».