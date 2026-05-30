Матвей Сафонов выиграл восьмой трофей с «ПСЖ»
Поделиться
Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал обладателем восьмого трофея за время карьеры в клубе. «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, победив в финале английский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен).
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
За время выступлений за клуб из Парижа Сафонов дважды выигрывал чемпионат Франции, дважды — Лигу чемпионов, по одному разу Кубок Франции, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.
Отметим, в послематчевой серии пенальти Матвей не отразил ни одного удара, футболисты «канониров» допустили два промаха.
Россиянин защищает цвета «ПСЖ» с 2024 года. В России голкипер выступал за «Краснодар».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 мая 2026
-
23:37
-
23:33
-
23:32
-
23:30
-
23:19
-
23:17
-
23:15
-
23:11
-
23:09
-
23:06
-
23:02
-
22:59
-
22:54
-
22:49
-
22:47
-
22:42
-
22:38
-
22:37
-
22:32
-
22:29
-
22:28
-
22:27
-
22:25
-
22:22
-
22:21
-
22:20
-
22:18
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
22:07
-
22:03
-
22:01
-
21:53
-
21:50