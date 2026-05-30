Матвей Сафонов выиграл восьмой трофей с «ПСЖ»

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал обладателем восьмого трофея за время карьеры в клубе. «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов, победив в финале английский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

За время выступлений за клуб из Парижа Сафонов дважды выигрывал чемпионат Франции, дважды — Лигу чемпионов, по одному разу Кубок Франции, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.

Отметим, в послематчевой серии пенальти Матвей не отразил ни одного удара, футболисты «канониров» допустили два промаха.

Россиянин защищает цвета «ПСЖ» с 2024 года. В России голкипер выступал за «Краснодар».

