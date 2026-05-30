Витинья признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с лондонским «Арсеналом». Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Встреча закончилась победой парижан со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Витинья вышел на поле с первых минут и был заменён в дополнительное время на 106-й минуте. Точность передач полузащитника составила 97%.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» (2:1).