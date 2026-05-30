«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд

Французский «Пари Сен-Жермен» стал вторым клубом, который одержал две победы в Лиге чемпионов УЕФА в двух сезонах подряд. Это случилось после победы парижан в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Игра прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия).

В финале прошлого розыгрыша «ПСЖ» разгромил итальянский «Интер» (5:0). Ранее только мадридскому «Реалу» удавалось защитить титул.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не отбил ни одного пенальти в послематчевой серии. Футболисты лондонского клуба дважды промахнулись мимо ворот.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил мюнхенскую «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания лондонский «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.